У Британії модифікували рецептори злаків для розпізнавання двох ефекторів — ScienceDaily

Міжнародна група науковців під керівництвом фахівців британського John Innes Centre модифікувала імунні рецептори злакових культур, щоб вони могли розпізнавати два грибкові ефектори — молекули, які патоген використовує під час зараження рослин. Такий підхід у перспективі може посилити захист пшениці, ячменю та рису від грибкових хвороб, повідомляє ScienceDaily.

Об’єктом дослідження став гриб Magnaporthe oryzae, що спричиняє піркуляріоз. Це найнебезпечніша грибкова хвороба культурного рису, яка також становить загрозу для пшениці та ячменю в окремих районах Азії й Африки. За наведеними даними, щороку піркуляріоз рису знищує обсяг зерна, якого вистачило б для харчування приблизно 60 мільйонів людей.

Як рослини розпізнають грибок

Грибок доставляє до клітин листя і стебел ефектори, які порушують нормальну роботу рослини та допомагають інфекції розвиватися. Рослини здатні виявляти такі молекули за допомогою імунних рецепторів і запускати захисну реакцію, зокрема локальне відмирання заражених клітин для стримування поширення патогену.

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Команда досліджувала тандемні кіназні білки, або TKP, — клас імунних рецепторів злаків, який почали активно вивчати відносно недавно. Частина цих білків має домен HMA, здатний зв’язуватися з ефекторами грибка. За допомогою біофізичних методів і кристалографії вчені визначили структуру такої взаємодії та змінили рецептори TKP для розпізнавання двох різних ефекторів.

Перевірка ще попереду

Здатність одного рецептора виявляти кілька мішеней називають подвійною специфічністю; для природних імунних рецепторів вона трапляється нечасто. Автори вважають, що надалі це може дати змогу створювати рецептори, здатні одночасно реагувати на кілька грибкових загроз.

Початкові випробування проводили на протопластах — окремих клітинах пшениці, які використовують як модель для дослідження реакції рослинних тканин. Наступним етапом має стати перевірка того, чи забезпечать модифіковані рецептори захист цілих рослин у тепличних умовах. Дослідники також розглядають поєднання TKP-рецепторів із рецепторами класу NLR, які, ймовірно, активують імунітет різними механізмами.

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