У Кенії колишній водій матату розвів понад 100 молочних кіз — Nation Kenya

В Ельбургоні, що в кенійському окрузі Накуру, колишній водій матату Саймон Нганга Вамсей розширив господарство до понад 100 кіз порід німецька альпійська та тоггенбурзька. Нині він доїть близько 40 тварин, збираючи щонайменше 80 літрів молока щоранку, та продає молоко на місцевому ринку по 250 кенійських шилінгів за літр, повідомляє Nation Kenya.

Від роботи водієм до ферми

Вамсей пропрацював водієм матату 25 років і залишив роботу у 2016 році після смерті доньки, яка 2013 року народила двійнят. За його словами, дружина не могла сама доглядати онуків. Через рік він відвідав знайомого фермера в окрузі Ньєрі, де зацікавився розведенням кіз для виробництва молока.

Початкові вкладення Вамсея становили 40 тисяч кенійських шилінгів. Він придбав двох вагітних кіз тоггенбурзької породи по 15 тисяч шилінгів кожна, а решту коштів витратив на деревину, металеві покрівельні листи та цвяхи для спорудження укриття. Через три місяці кози народили двійнят, і господарство почало забезпечувати родину молоком.

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Продаж молока та приплоду

Фермер розповів, що продає самців через три місяці після відлучення від молока, зокрема тварин віком до шести місяців, по 15 тисяч кенійських шилінгів. Самок купують для подальшого розведення за 18–20 тисяч шилінгів, а зрілих кіз — за 25–30 тисяч шилінгів залежно від породи.

Для годівлі стада Вамсей заготовляє сухі стебла кукурудзи, купує сіно та люцерну, а також використовує мінеральні лизунці. Він зберігає надлишки корму на посушливий період. Молодих кіз фермер дегельмінтизує через місяць після народження, дорослих — раз на два місяці, маркує тварин і веде облік їхнього росту, надоїв та продажів.

За словами Вамсея, прибуток від господарства допоміг оплачувати навчання онуків, придбати ще одну ділянку для утримання кіз і покривати особисті витрати. Він планує збільшити стадо до понад 200 тварин наступного року. Щоб уникати близькоспорідненого схрещування, фермер обмінюється козлами з іншими господарствами.

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