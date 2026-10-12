У Кенії понад 700 тисяч фермерів отримають чайні бонуси — Nation Kenya

У Кенії Kenya Tea Development Agency (KTDA) 12 жовтня має перерахувати щорічні бонуси більш ніж 700 тисячам дрібних виробників чаю. Кошти надійдуть на банківські рахунки фермерів разом із щомісячною виплатою за вересень, повідомляє Nation Kenya.

Голова KTDA Holdings Енос Нджеру заявив, що гроші було вивільнено минулої п’ятниці. За його словами, фермери зможуть отримати виплати у понеділок у звичайні банківські години.

Ставки оголосять самі фабрики

Цього року ставки бонусів, які також називають другими виплатами, оголошуватимуть чайні фабрики, а не рада KTDA, як було раніше. Загальну суму виплат ще не оприлюднили. Йдеться про 77 фабрик, об’єднаних у 54 одиниці з урахуванням супутникових підприємств, що працюють під управлінням головних фабрик.

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За даними видання, розмір бонусу може становити від 12,50 до 50 кенійських шилінгів за кілограм залежно від конкретної фабрики. На ставку впливають ціни, за якими чай продають на чайному аукціоні в Момбасі та через прямі продажі на внутрішньому й експортних ринках.

Від чого залежить розмір виплати

У 2024/25 фінансовому році виробники отримали загалом 69,8 млрд кенійських шилінгів — приблизно на 20 млрд менше, ніж 89,6 млрд шилінгів роком раніше. Під час розрахунку бонусу фабрики віднімають із доходів від продажу витрати на переробку та реалізацію чаю, зокрема на електроенергію, деревину, пальне, воду, збирання листя, обслуговування обладнання, оплату праці й погашення кредитів.

Остаточний дохід окремого фермера залежить від кількості зеленого чайного листя, поставленого протягом року. У межах зони однієї фабрики застосовується єдина ставка, однак обсяги постачання різняться через площу чайних плантацій, агротехнічні практики та врожайність.

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