У Марокко відкрили першу офшорну рибну ферму на 280 тонн щороку — The Rio Times

У Марокко 30 жовтня відкрили першу офшорну рибну ферму в Атлантичному океані поблизу міста Сіді-Іфні. Проєкт вартістю 50 млн дирхамів, або близько 5,1 млн доларів, розрахований на виробництво до 280 тонн риби на рік, повідомляє The Rio Times.

Чотири плавучі садки

Ферма розташована приблизно за сім морських миль від порту Сіді-Іфні, на ділянці площею 25 гектарів, де глибина моря становить від 40 до 45 метрів. Вона складається з чотирьох плавучих садків завширшки 29 метрів кожен. Потужність одного садка оцінюють у 70 тонн риби на рік.

Для технічного обслуговування та годівлі риби використовуватимуть двокорпусне робоче судно Amane. У порту облаштували берегову базу площею 800 квадратних метрів зі складами, науковою лабораторією та офісами.

П'ятирічні випробування

Проєкт реалізував Національний інститут досліджень рибальства Марокко, відомий за французькою абревіатурою INRH, як державну наукову ініціативу. Відкриття відбулося після випробувального етапу, який тривав з 2021 до 2026 року та передбачав тестування стійкості садків до штормів і дослідження морських умов на місці.

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За даними видання, дослідники завершили цикл вирощування риби, яку французькою називають sériole royale, — від личинок до товарного розміру. У липні 2026 року рада INRH повідомляла про завершення першого циклу вирощування на фермі.

Фінансування проєкту

Міністерство рибальства Марокко фінансує проєкт на 40 млн дирхамів, INRH додає ще 4 млн дирхамів із власних коштів. Решту 6 млн дирхамів планують покрити коштом продажу пробного врожаю. Ферму відкрив міністр рибальства Ахмед Мехді Мезуарі.

Національна карта придатних для аквакультури прибережних територій Марокко передбачає потенційне виробництво понад 300 тис. тонн риби, молюсків і водоростей на рік на площі 24 тис. гектарів.

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