У Непалі на вирощування рису марсі виділили 43 млн рупій — Kathmandu Post

У непальській провінції Карналі цього року виділили 43 млн непальських рупій на вирощування та маркетинг місцевого рису марсі. Попит на цей червонувато-коричневий ароматний рис зростає в містах Непалу та за кордоном, однак поширення хвороб рослин і зростання витрат ускладнюють його вирощування. Як повідомляє Kathmandu Post, аграрні фахівці фіксують зниження виробництва через ураження посівів.

Рис марсі вирощують на 5280 гектарах у провінції Карналі, а торік його виробництво становило 9725 тонн. Найбільші площі припадають на округ Джумла — 2888 гектарів, де минулого року зібрали 6125 тонн. У Мугу та Хумлі культуру вирощували на 1060 і 1340 гектарах відповідно.

Попит випереджає пропозицію

Фермери в Джумлі, Мугу та Хумлі отримують замовлення на рис-сирець і готовий рис ще до завершення збору врожаю. У Джумлі трейдери пропонують близько 180 рупій за кілограм рису-сирцю, а в Катманду марсі продають по 250–300 рупій за кілограм.

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Власник крамниці Karnali Organic Shop у Катманду Харікрішна Бхандарі повідомив, що торік реалізував 15 тонн рису марсі, з яких три тонни експортували до Японії, Південної Кореї, США та Великої Британії. Кооператив Chandannath Multipurpose Cooperative постачає рис, зокрема, до Катманду, Покхари, Читвана, Біратнагара та Дхарана. За словами його представника Рішірама Пандея, на міжнародних ринках продукт може коштувати до 2000 рупій за кілограм.

Хвороби та страхування врожаю

Аграрні фахівці зазначають, що останні два-три роки посіви уражає шийковий бласт, який спричиняє гриб Magnaporthe grisea. Хвороба пошкоджує надземні частини рослини, знижує виробництво та погіршує якість зерна. За словами фермерів, витрати також зростають через закупівлю насіння й добрив та потребу в прополюванні, а град минулого року знищив урожай у частині господарств.

Страхові компанії почали пропонувати страхування посівів марсі в Джумлі у 2022 році через районний офіс розвитку сільського господарства. За його даними, після державної субсидії страховий внесок становить 50 рупій за ропані — місцеву одиницю площі, що дорівнює приблизно 509 квадратним метрам. Міністерство також повідомило, що загалом витратило 130 млн рупій на вирощування та просування рису марсі й визначило 17 місцевих громад у трьох округах виробничими зонами.

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