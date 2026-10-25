У Нідерландах виявили генетичну основу стійкості рослин до сірої гнилі — RMF24

Дослідники Університету Вагенінгена в Нідерландах з’ясували, що стійкість полуниці та троянд до сірої гнилі залежить не від одного гена, а від взаємодії комплексу генів. Це може допомогти селекціонерам виводити сорти, менш уразливі до грибкових інфекцій, повідомляє RMF24.

Небезпечний грибок для ягід і квітів

Сіру гниль спричиняє гриб Botrytis cinerea. Він уражає насамперед плоди та квіти, через що вони швидко загнивають і втрачають товарну цінність. Наслідки інфекції відчутні як під час вирощування рослин, так і після збирання врожаю, завдаючи виробникам економічних збитків.

Для захисту від цього патогену досі переважно застосовували хімічні засоби захисту рослин. Водночас такі методи не завжди дають очікуваний результат і викликають екологічні застереження.

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Автоматичний аналіз зображень

Дослідження провів Майкел Зердонер у межах докторської дисертації в Університеті Вагенінгена. Він використав автоматичний аналіз зображень, щоб точніше та швидше оцінювати ступінь прояву хвороби на рослинах.

Цей підхід дав змогу визначити ділянки геному, пов’язані зі стійкістю до Botrytis cinerea. Подальший аналіз показав, що менш сприйнятливі до інфекції рослини відрізняються не лише генетично, а й будовою тканин, хімічним складом і активністю захисних механізмів.

Результати можуть бути використані для відбору полуниці й троянд у селекційній роботі. У довгостроковій перспективі це здатне зменшити втрати від грибкових хвороб і потребу в хімічних обробках.

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