У Пакистані надходження бавовни зросли на 7,5%, галузь заявила про закриття фабрик — Dawn

У Пакистані станом на 15 жовтня надходження бавовни на бавовноочисні підприємства зросли на 7,53% у річному вимірі — до 4,08 млн тюків. Водночас представники галузі заявляють про поглиблення кризи у бавовняному та текстильному секторах. Як повідомляє Dawn, за даними галузевої асоціації, близько 500 бавовноочисних підприємств і понад 150 текстильних фабрик закрилися, а майже половина ткацьких верстатів із механічним приводом у країні простоює.

Надходження бавовни зросли

За даними Пакистанської асоціації бавовноочисних підприємств, обсяг надходжень становив 4 081 265 тюків, що на 285 628 тюків більше, ніж роком раніше. У провінції Пенджаб показник зріс на 7,79% — до 1,64 млн тюків, а в Сінді — на 7,35%, до 2,44 млн тюків.

По країні працювало 471 бавовноочисне підприємство. Текстильні фабрики придбали приблизно 3,45 млн тюків, експортери — 97 тис. тюків, тоді як 531 530 тюків залишилися непроданими. За попередні два тижні на підприємства надійшло 872 863 тюки бавовни.

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Заяви про проблеми в текстильній галузі

Представники індустрії пов’язують кризу зі зростанням виробничих витрат і ймовірним зловживанням Export Facilitation Scheme — програмою сприяння експорту. За їхніми твердженнями, імпортовані пряжа та тканини, призначені для подальшого реекспорту, можуть продаватися на внутрішньому ринку.

Голова Cotton Ginners Forum Іхсанул Хак заявив, що лише з Китаю в межах цієї програми могло бути ввезено від 40 млн до 50 млн метрів тканини, тоді як відповідного зростання експорту не спостерігалося. Асоціація текстильних фабрик Пакистану повідомила, що імпорт пряжі зі штучних волокон у першому кварталі 2026–27 року зріс до 12 773 тонн із 3 056 тонн за відповідний період 2025–26 року, а імпорт тканин зі штучних волокон — до 8 628 тонн із 660 тонн.

Фахівець Центрального науково-дослідного інституту бавовництва в Мултані Саджид Махмуд наголосив, що відновлення галузі має оцінюватися не лише за обсягом надходжень, а й за чистим доходом фермерів з акра. Він застеріг, що за нижчої прибутковості бавовни порівняно з іншими культурами фермери можуть скоротити посівні площі наступного сезону.

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