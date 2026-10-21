У Польщі 22 жовтня стартує прийом заявок на компенсації аграріям — RMF24

У Польщі 22 жовтня розпочнеться прийом заявок на фінансову допомогу для аграріїв, чиї посіви у 2026 році постраждали від весняних заморозків, злив і ураганів. Подати документи можна буде до 16 листопада 2026 року через електронну систему Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства (ARiMR), повідомляє RMF24.

Три рівні виплат

Рада міністрів Польщі ухвалила нормативний акт, що передбачає виплату компенсацій фермерам, які зазнали втрат через несприятливі погодні явища. Розмір підтримки залежатиме від частки втраченого врожаю.

3 тисячі злотих за гектар — якщо втрати становлять щонайменше 70% урожаю;

2 тисячі злотих за гектар — за втрат від 50% до менш ніж 70%;

1 тисяча злотих за гектар — за втрат від 30% до менш ніж 50%.

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Необхідне підтвердження збитків

Для отримання коштів аграріям потрібно буде документально підтвердити збитки у господарстві. Масштаб пошкоджень посівів має оцінити спеціальна комісія.

Саме повідомлення про шкоду не означає автоматичного призначення компенсації. Остаточне рішення залежатиме від виконання формальних вимог, надання необхідних документів і результатів оцінки втрат комісією.

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