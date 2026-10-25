В австралійському штаті Тасманія фермери почали користуватися системою зрошення Northern Midlands Irrigation Scheme, запуск якої припав на надзвичайно суху й нетипово теплу весну. Вода надходить із великих водосховищ Hydro Tasmania у центральній частині штату, повідомляє ABC News.

150 кілометрів підземних трубопроводів

Система складається зі 150 кілометрів підземних трубопроводів у нижній частині долини Айсіс та районі річки Тінамаракуна/Маккуорі. Її будівництво почалося 2024 року. Схема має забезпечувати 25 млрд літрів води на рік для вирощування маку, картоплі, гороху для переробки, насіння овочів, а також кормів для розвитку вівчарства й скотарства.

Будівництво коштувало $217 млн, кошти надали федеральний уряд, влада штату та приблизно 50 місцевих фермерів. Попит на воду був високим від початку роботи системи, і майже весь її обсяг уже продано.

Фермери розширюють зрошення

Фермер Річард Бербері, який веде сімейне господарство між Кемпбелл-Тауном і Россом, планує додатково зрошувати 500 гектарів. За його словами, без доступу до води господарству довелося б раніше продавати ягнят і воно не змогло б висадити сільськогосподарські культури.

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Його сусіди Пет і Мейді Тейлори готують поля для картоплі, призначеної для виробництва картоплі фрі. Наступного року вони мають намір додати ще 120 гектарів зрошення дощувальними машинами кругової дії. Пет Тейлор зазначив, що вода дає можливість планувати роботу господарства з року в рік і без неї вони не висаджували б картоплю.

Витрати та економічний ефект

Фермери витратили понад $34 млн на права на воду, а облаштування інфраструктури для її подачі безпосередньо на поля коштувало ще десятки мільйонів доларів. Розробник проєкту Tasmanian Irrigation очікує, що система забезпечуватиме близько $54 млн загальної економічної активності на рік у регіоні Northern Midlands.

Компанія також повідомила про рекордні обсяги постачання води в липні, серпні та вересні на інших схемах зрошення в Тасманії. Шість таких систем відкрили раніше від запланованого терміну через високий попит.

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