У Техасі вперше виявили паразита New World screwworm у вапіті — The Guardian

Міністерство сільського господарства США підтвердило перше виявлення паразита New World screwworm серед диких тварин країни. Його знайшли у вапіті в окрузі Пекос у штаті Техас, повідомляє The Guardian.

Тварину виявили на мисливському ранчо

Вапіті перебував на мисливському ранчо. Про випадок повідомили після того, як мисливець добув тварину, зазначили в Міністерстві сільського господарства США.

Комісія з охорони здоров'я тварин Техасу має змінити межі раніше визначеної зони поширення паразита. Міністерство сільського господарства США та Департамент парків і дикої природи Техасу проводять у районі додаткове спостереження за дикими тваринами.

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Мисливців і землевласників закликали бути пильними

Директор підрозділу дикої природи Техасу Алан Кейн закликав мисливців і землевласників стежити за ознаками New World screwworm під час перебування в угіддях цього сезону.

Паразита викорінили у США кілька десятиліть тому, однак він поширився на північ із Центральної Америки через Мексику. Через це США запровадили заборону на імпорт мексиканської худоби, що тривала понад рік. Торік країна призупинила ввезення худоби з Мексики, а в серпні відновила торгівлю через порт в Аризоні в межах поетапного плану.

Обмеження скоротили пропозицію великої рогатої худоби у США та підштовхнули ціни на яловичину до рекордних рівнів для американських споживачів. У червні паразита виявили у теляти в окрузі Завала поблизу кордону США й Мексики. Відтоді цього року в країні зафіксували десятки випадків, зокрема у коня та собаки.

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