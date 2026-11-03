У Великій Британії від липня зафіксували 3472 осередки блутангу — The Guardian

У Великій Британії сезон блутангу 2025–2026 років став найгіршим за весь час спостережень: від липня в Англії, Шотландії та Уельсі зареєстрували 3472 осередки хвороби. Це більш ніж уп’ятеро перевищує сукупний показник за три попередні сезони, повідомляє The Guardian.

Вплив на тварин і ферми

Блутанг — вірусне захворювання, яке уражає овець, велику рогату худобу та кіз. Воно може спричиняти гарячку, ураження, мертвонародження і загибель тварин. Одним із симптомів може бути посиніння язика, який іноді висовується з рота.

Головна радниця з питань здоров’я та добробуту тварин Національної спілки фермерів Кетрін Маклафлін заявила депутатам, що спалах створив для фермерів по всій країні значний емоційний тиск. За її словами, господарства зіткнулися зі смертю тварин, важким перебігом хвороби, репродуктивними втратами, зниженням надоїв і приросту худоби, додатковими витратами на працю та ветеринарні послуги, а також порушеннями планів розведення і продажів.

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Найбільше осередків на південному заході

Найбільше випадків виявили на південному заході країни: у Девоні зареєстрували 1291 осередок, у Сомерсеті — 373, у Корнуоллі — 352. Міністерство довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії вважає випадком господарство, де є щонайменше одна тварина з блутангом, тому фактична кількість уражених тварин може бути більшою.

Президентка Британської ветеринарної асоціації Гвен Ріс назвала ситуацію великою кризою для добробуту тварин. Вона зазначила, що прямого лікування блутангу немає, а ветеринари можуть лише підтримувати уражених тварин. За її словами, частину фермерів від вакцинації до початку спалаху стримували вартість вакцини та невизначеність щодо ризику зараження.

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