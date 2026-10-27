Українські аграрії можуть залишити кукурудзу в полях до весни 2027 року

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Українські агрокомпанії дедалі частіше розглядають можливість відкласти збирання частини врожаю кукурудзи до весни 2027 року. Серед причин — низькі закупівельні ціни, високі витрати на сушіння зерна та нестабільна робота експортних каналів.

Додатковими проблемами залишаються дорога альтернативна логістика, затримки відвантажень попереднього врожаю та нестача вільних елеваторних потужностей. За таких умов відтермінування збирання дозволяє скоротити витрати на сушіння завдяки природному зниженню вологості зерна.

Зокрема, у TG Agro, яка працює в Київській та Житомирській областях, планують залишити зимувати близько 80% посівів кукурудзи. Аграрій Дмитро Соломаха розглядає можливість перенесення збирання приблизно 30% площ на весну. Співвласник АТК Юрій Дроб’язко повідомив, що компанія залишить у полі близько 70% кукурудзи. За його словами, за нинішніх цін на зерно збирання врожаю з вологістю 26–28% та подальше сушіння можуть коштувати дорожче, ніж саме зерно.

Ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону та погодних умов. Наприклад, на півдні, де вологість кукурудзи становила в середньому 14,7%, АТК уже завершила збирання, тоді як на Житомирщині цей показник сягає 32–34%. Водночас у господарстві «Перемога» на Черкащині через літню посуху врожайність кукурудзи скоротилася до 4 т/га замість очікуваних 8–10 т/га. За словами керівника підприємства Дмитра Соломахи, сушіння однієї тонни зерна з вологості 17–18% до 14,5% коштує близько 500 грн, що створює додаткове навантаження на собівартість продукції.

Водночас залишення кукурудзи в полі на зиму пов’язане з ризиками вилягання рослин, пошкодження качанів і погіршення якості зерна. Особливу небезпеку становлять ослаблені посухою стебла, пошкодження шкідниками та розвиток фузаріозу, який може призвести до накопичення мікотоксинів. У компанії «Західний Буг» зазначають, що після зимівлі кукурудза може втратити експортну якість і стати придатною переважно для промислової переробки. Тому рішення про відтермінування збирання необхідно ухвалювати з урахуванням стану конкретного поля та стійкості гібридів.

Попри складну економіку збирання, частина великих агрокомпаній не планує залишати кукурудзу зимувати. Зокрема, у HarvEast, де вже мають відповідний досвід, цього року прагнуть зібрати врожай до весни, оскільки тривале перебування зерна в полі підвищує ризики втрат і порушує графік підготовки ґрунту до наступного сезону. Для зберігання продукції компанія використовує не лише елеваторні потужності, а й полімерні рукави безпосередньо в полі. У «Західному Бузі» також планують завершити збирання кукурудзи до середини листопада — початку грудня, щоб уникнути ризиків погіршення якості врожаю.

Джерело: UkrAgroConsult

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