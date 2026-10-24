Університет Таїланду заявив, що захист сортів базиліку не обмежує фермерів — Bangkok Post

Університет Касетсарт у Таїланді заявив, що правовий захист чотирьох нових сортів священного базиліку, відомого в країні як капрао, не забороняє фермерам вирощувати інші різновиди цієї рослини. Про це повідомляє Bangkok Post.

Правова охорона сортів

За словами віцепрезидента університету Хонгсака Тхіангтума, компанія CPRAM Co Ltd підтримала чотириетапний дослідницько-розробницький проєкт, що тривав у 2020–2023 роках. У його межах на основі місцевої лінії священного базиліку CPR1, що походить із кампусу Кампхенг Саен у провінції Накхонпатхом, створили сорти Kaew Juree.

Заявки на правову охорону чотирьох сортів подали згодом, а у 2024 році всі вони отримали захист строком на 12 років. В університеті пояснили, що реєстрація сортів є юридичним механізмом для захисту прав розробників і визначення умов використання їхніх розробок.

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Межі реєстрації

В університеті наголосили, що охорона стосується лише чотирьох зареєстрованих сортів у межах, визначених законом, а не всіх рослин священного базиліку. Можливі обмеження залежать від виду прав, чинного законодавства та конкретних обставин.

Касетсартський університет також заявив про важливість захисту тайських досліджень від несанкціонованого використання. Водночас там визнали, що охорона сортів рослин не означає прямої заборони на їх використання. Співпраця з приватними компаніями має відповідати угодам та умовам кожного окремого проєкту й не надає особливих привілеїв жодній компанії.

Священний базилік належить до родини м’ятних, століттями використовується в Таїланді та є важливим інгредієнтом багатьох тайських страв.

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