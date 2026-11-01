Уряд Пакистану визнав дефіцит понад 200 тисяч тонн добрив — The Express Tribune

У Пакистані уряд визнав дефіцит добрив обсягом понад 200 тисяч тонн порівняно з потребами країни. Про це повідомили під час години запитань у Національній асамблеї в Ісламабаді. За словами представників влади, через перебої з постачанням газу два підприємства з виробництва карбаміду тимчасово припинили роботу, що спричинило проблеми з доступністю добрив на ринку.

Перебої з газопостачанням

Як повідомляє The Express Tribune, уряд пов’язав перебої з постачанням газу із ситуацією на Близькому Сході. Це, за оцінкою влади, посилило нестачу карбаміду — азотного добрива, важливого для сільського господарства.

Парламентська секретарка Шаїста Хан заявила депутатам, що ціни та обсяги постачання добрив мають значення для аграрного виробництва. За її словами, Пакистан також покладається на імпорт: приблизно половину потреб країни в добривах забезпечують постачання з-за кордону. На тлі близькосхідної кризи ціни на добрива також зросли.

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Підтримка фермерів

Міністерство національної продовольчої безпеки та досліджень, за словами Хан, реалізує різні проєкти для підтримки фермерів, зокрема передбачає доступні кредити для покриття сільськогосподарських потреб.

Крім того, у Національному центрі сільськогосподарських досліджень триває робота над новими сортами насіння. Там досліджують сорти, придатні для вирощування пшениці та умов дефіциту води, щоб допомогти аграрному сектору пристосовуватися до наслідків зміни клімату.

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