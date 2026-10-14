Уряд планує збільшити частку органічних земель Англії до 10% до 2036 року — The Guardian

Уряд поставив за мету до 2036 року збільшити частку сільськогосподарських земель Англії, що обробляються за органічними стандартами, до 10%. Нині органічне землеробство охоплює 3,4% аграрних земель Англії — це один із найнижчих показників у Європі, повідомляє The Guardian.

Ставка на державні закупівлі

Новий план, який розробляли понад три роки, передбачає розвиток органічного сектору. Однією з ключових можливостей у документі названо державні закупівлі продуктів, зокрема для шкіл і лікарень. Уряд уже має довгострокову ціль: 10% витрат державного сектору на продукти харчування мають відповідати вищим екологічним стандартам виробництва.

Міністерка довкілля Анджела Іґл заявила, що план має відкрити можливості як для фермерів, які вже виробляють органічну продукцію, так і для тих, хто розглядає такий формат роботи. За її словами, органічне фермерство не варто сприймати як нішеве виробництво.

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Фермери вимагають стабільного фінансування

Представники галузі наголошують, що для переходу потрібна фінансова підтримка. Генеральний директор компанії Riverford Роб Говард назвав систему державних закупівель складною для невеликих органічних ферм і заявив про потребу в грантовому фінансуванні.

У вересні кошти програми Sustainable Farming Incentive 2026 були витрачені за шість годин, через що тисячі фермерів не отримали фінансування. Керівник аграрної політики Soil Association Гарет Морган закликав відновити програму, щоб господарства могли переходити на органічне виробництво.

За даними видання, фермери також вказують на потребу в інвестиціях із боку ланцюгів постачання та приватного сектору, справедливіших цінах для виробників і сильнішому внутрішньому ринку. Прихильники плану вважають, що поширення органічного виробництва може скоротити різницю в ціні між органічними та звичайними продуктами.

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