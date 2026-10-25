Уругвай призупинив ввезення птиці з Бразилії через хворобу Ньюкасла — The Rio Times

Уругвай призупинив ввезення та транзит через свою територію птиці, птахопродуктів і побічних продуктів із Бразилії після підтвердження хвороби Ньюкасла на комерційній фермі з вирощування індиків у штаті Санта-Катарина. Обмеження запровадила дирекція ветеринарних служб Міністерства сільського господарства Уругваю рішенням №244/2026 від 22 жовтня 2026 року, повідомляє The Rio Times.

Рішення не має визначеного строку дії: уругвайська влада зазначила, що обмеження триватимуть до завершення оцінки ризиків. Уругвай повідомив, що в країні не реєстрували хвороби Ньюкасла серед свійської птиці з 1984 року.

Які товари охоплюють обмеження

Заборона поширюється на тварин, сприйнятливих до хвороби Ньюкасла, а також на їхню продукцію та побічні продукти, що надходять із будь-якого штату Бразилії. Вона також стосується вантажів, які лише прямують через Уругвай до інших країн. Для продукції та побічних продуктів обмеження застосовують до товарів, виготовлених після 6 вересня 2026 року.

Винятки передбачені для товарів із країн, зон або компартментів, вільних від захворювання, якщо вони відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин. Також можуть ввозитися м'ясо птиці та яєчні продукти після сертифікованої обробки для інактивації вірусу, а також оброблені пір'я, пір'яне борошно й борошно з птиці для кормового, сільськогосподарського чи промислового використання. Міжнародний ветеринарний сертифікат має підтверджувати обробку та недопущення повторного зараження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спалах у Бразилії

Міністерство сільського господарства Бразилії 18 жовтня підтвердило випадок хвороби Ньюкасла на фермі в муніципалітеті Нова-Ітабераба у штаті Санта-Катарина. Діагноз підтвердила федеральна лабораторія в Сан-Паулу, яку Всесвітня організація охорони здоров'я тварин визнає міжнародною референтною лабораторією з цього захворювання.

Ферму ізолювали, переміщення птиці зупинили, а санітарне вилучення поголів'я тривало 19–20 жовтня. Бразильська влада також оголосила 60-денну надзвичайну ситуацію у сфері здоров'я тварин у чотирьох муніципалітетах: Нова-Ітабераба, Агуас-Фріас, Коронел-Фрейтас і Нова-Ерешин.

Торгівля та ветеринарний контроль

За даними статистичного управління Міністерства сільського господарства Уругваю, у 2025 році країна виробила 86 603 тонни м'яса птиці та імпортувала 12 608 тонн. Імпорт становив близько 13% внутрішнього споживання, яке сягнуло 98 157 тонн.

У 2025 році Уругвай уже призупиняв імпорт бразильської птиці через спалах високопатогенного пташиного грипу. Тодішні обмеження діяли 45 днів. Хвороба Ньюкасла є іншим вірусним захворюванням птиці; Всесвітня організація охорони здоров'я тварин оцінює ризик для людей як незначний.

Читай нас у