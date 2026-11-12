В аграріїв можуть вичерпатися вільні кошти до кінця 2026 року

0:00 / 0:00

Станом на 1 жовтня українські аграрії мали близько $2 млрд власних коштів. За прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, до 1 січня 2027 року вільних грошей на рахунках уже не залишиться.

Через блокування морських портів експорт переорієнтували на Дунай і західний кордон, однак ці маршрути дозволяють вивозити лише половину потенційного обсягу.

Через це частина врожаю залишається нереалізованою.

За оцінкою Мінагрополітики, навесні Україна ризикує недосіяти 6,3 млн гектарів — майже третину посівних площ. Без проблем провести весняну посівну зможуть не більше 10% аграрних компаній.

Джерело: Тарас Висоцький / Forbes Ukraine

Українські агрокомпанії дедалі частіше розглядають можливість відкласти збирання частини врожаю кукурудзи до весни 2027 року. Серед причин — низькі закупівельні ціни, високі витрати на сушіння зерна та нестабільна робота експортних каналів.

Тим часом на Миколаївщині аграрії втрачають тонни овочів через відсутність збуту.

Аграрії дев’яти прифронтових областей отримують безоплатні рукави для зберігання зерна.

Читай нас у