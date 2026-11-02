Мельбурнська компанія мексиканської кухні La Tortilleria зібрала у штаті Вікторія комерційний урожай синьої кукурудзи для виробництва традиційних тортильй. На дослідження та адаптацію культури до австралійських умов компанія витратила шість років, повідомляє ABC News Australia.

Від кількох насінин до врожаю

Співзасновник La Tortilleria Херардо Лопес розповів, що прагнув відтворити смак синіх кукурудзяних тортильй, які куштував у невеликих мексиканських містах і селах. За його словами, наскільки відомо компанії, вона першою за межами Мексики розробила культуру, придатну для виготовлення тортильй.

Проєкт реалізували за підтримки гранту австралійської наукової організації CSIRO та дослідників Університету Федерації. Команді довелося пройти суворі карантинні та біобезпекові процедури. Спочатку приблизно з десяти насінин виростили рослини, з яких отримали лише 20 насінин для продовження роботи.

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Адаптація сорту до місцевих умов

До проєкту у 2023 році долучився селекціонер рослин Ґурурадж Кадкол, який має 40 років досвіду. Він допоміг розробити сорт синьої кукурудзи, що, за його оцінкою, добре росте в австралійських умовах. Кадкол повідомив, що його врожайність становить приблизно шість-сім тонн з гектара, однак цей показник ще потрібно підвищувати.

Синій колір зерну надають антоціани — антиоксидантні пігменти, які також містяться в чорниці. Кадкол зазначив, що синя кукурудза має високий вміст цих речовин. Лопес описав смак тортильй із нового врожаю як горіховий і землистий. Наступним етапом для компанії стане тестування поживних властивостей австралійської синьої кукурудзи; La Tortilleria також планує вийти на ринок здорового харчування та експортувати продукцію.

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