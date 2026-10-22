Венс оголосив про $1,3 млрд інвестицій у виробництво добрив у Небрасці — The Hill

У штаті Небраска, США, віцепрезидент Джей Ді Венс оголосив про інвестиції обсягом 1,3 млрд доларів у виробництво добрив. Заяву він зробив під час заходу на підтримку кандидатів-республіканців, повідомляє The Hill.

Два виробничі майданчики

За словами Венса, фінансування отримають дві компанії. Одна з них — TalusAg — відкриє в Небрасці два виробничі об’єкти. Віцепрезидент заявив, що це має забезпечити дешевшими добривами 32 тисячі фермерів, які разом обробляють понад 4 млн акрів землі у США.

Венс також сказав, що добрива вироблятимуть у Сполучених Штатах. Перед оголошенням він згадав кандидата Республіканської партії до Сенату від Небраски Піта Рікеттса, заявивши, що той відстоював інтереси фермерів штату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка фермерів

The Hill зазначає, що оголошення пролунало на тлі високої вартості добрив, яку видання пов’язує з війною в Ірані. Республіканці з аграрних штатів також закликали адміністрацію вжити заходів через високі ціни на дизельне паливо.

Раніше президент Дональд Трамп оголосив програму Harvest Fuel Relief Program на 8 млрд доларів. За даними Міністерства сільського господарства США, кошти планують надати фермерам як одноразові виплати для компенсації витрат на дизель під час сезону збирання врожаю.

Трамп також заявив про намір дозволити цілорічний продаж пального E15, що містить 15% етанолу, замість літніх обмежень, запроваджених з екологічних причин. Окремо він підписав указ про розширення доступності дизеля з червоним барвником, який звільнений від оподаткування та зазвичай використовується у фермерській і будівельній техніці.

Читай нас у