Анастасія Кожевнікова показала перші фото з новонародженою донькою

0:00 / 0:00

Українська співачка Анастасія Кожевнікова, колишня учасниця гурту «ВІА Гра», разом із новонародженою донькою Вів’єн уже повернулася додому. Чоловік артистки Кирило Снітков забрав дружину та маленьку донечку з пологового будинку.

«Змучені, але щасливі... Забираємо бджілку Віві додому», — написала Настя.

Тепер родина Кожевнікової та Сніткова розпочинає новий етап життя разом із маленькою Вів’єн. Співачка показала шанувальникам особливі миті повернення додому, які стали першими сімейними спогадами після народження доньки.

В Instagram співачка поділилася зворушливими світлинами з виписки та першого знайомства домашнього улюбленця Дієго з новою членкинею родини.

Читай нас у