+11° Київ +13° Варшава +19° Вашингтон
$ 44.91 € 50.33 zł 11.52
$ 44.91 € 50.33 zł 11.52
+11° Київ +13° Варшава +19° Вашингтон
Головне Події

Анастасія Кожевнікова показала перші фото з новонародженою донькою

UA NEWS 15 Жовтня 2026 12:23
Анастасія Кожевнікова показала перші фото з новонародженою донькою
0:00 / 0:00

Українська співачка Анастасія Кожевнікова, колишня учасниця гурту «ВІА Гра», разом із новонародженою донькою Вів’єн уже повернулася додому. Чоловік артистки Кирило Снітков забрав дружину та маленьку донечку з пологового будинку.

«Змучені, але щасливі... Забираємо бджілку Віві додому», — написала Настя.

Тепер родина Кожевнікової та Сніткова розпочинає новий етап життя разом із маленькою Вів’єн. Співачка показала шанувальникам особливі миті повернення додому, які стали першими сімейними спогадами після народження доньки.

 
 
 
 
 
 

В Instagram співачка поділилася зворушливими світлинами з виписки та першого знайомства домашнього улюбленця Дієго з новою членкинею родини.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток