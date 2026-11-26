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Колишній депутат Луцької міської ради Микола Федік уклав угоду з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повністю та беззастережно визнав винуватість у справі про хабарництво і зобов’язався співпрацювати під час досудового розслідування та судового розгляду. Суд конфіскував у нього 500 тис. гривень готівки та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком.

За версією слідства, двоє депутатів Волинської обласної ради у змові з двома депутатами Луцької міськради попросили користувача земельної ділянки — колишнього народного депутата — надати $140 тис., з яких $110 тис. мали піти їм та іншим депутатам облради, а $30 тис. — двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради в обмін на рішення для будівництва багатоквартирного будинку в Луцьку.

Правоохоронці задокументували надання, одержання та розподіл частини коштів. Крім того, за даними слідства, депутат облради у змові з двома депутатами міськради вимагав $3000 за ухвалення рішень для будівництва 14 житлових будинків у Луцьку.

Джерело: Absolution Leaks.

Інший фігурант справи перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру у справі щодо ймовірної корупційної схеми з будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку, приєднався до Збройних сил України. Посадовець повідомив, що проходитиме військову службу в одній із механізованих бригад на східному напрямку.

Раніше ще один обвинувачений у справі НАБУ і САП про корупцію на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» визнав свою провину та погодився компенсувати завдані збитки.

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