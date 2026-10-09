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У Києві перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом’янської РДА через закупівлю електроенергії для закладів освіти зі збитками на понад 5,4 мільйона гривень. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що управління уклало договір із енергетичною компанією, до якого надалі неодноразово вносилися додаткові угоди щодо збільшення вартості електроенергії за відсутності належного документального підтвердження коливання цін на ринку. Як наслідок, бюджетні кошти перераховувалися постачальнику за завищеними цінами.

Експосадовцю інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Києва.

У вересні 2025 року прокуратура клопотала про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок та стільців для укриттів по завищеним цінам.

Через кілька місяців після виїзду за кордон правоохоронні органи оголосили у розшук скандально відому начальницю адміністративно-господарського відділу Управління освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації Ольгу Дроздову.

Безпосередня керівник Дроздової начальниця Управління освіти Дніпровської РДА Києва Наталія Іваніна має питання щодо законності наявного майна. Нещодавно Вищий антикорупційний суд арештував майно Іваніни. Рішення ухвалено на підставі клопотання прокурора САП у справі про необґрунтовані активи.

За даними джерел у ТСК, Дроздову, яка переховується у Туреччині маючи вирок у 7 років за ґратами, планують викликати до суду.

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