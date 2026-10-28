Громадянина України затримали за вбивство племінника князя Монако – Le Figaro

У Князівстві Монако затримали 42-річного громадянина України, якого обвинувачують у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги 29-річному члену князівської родини Антуану де Массі. Про це 28 жовтня повідомила генеральна прокуратура Монако.

Тіло Антуана де Массі, який доводився двоюрідним племінником правлячому князю Альберу II, виявили 25 жовтня біля узбережжя в районі Ларвотто. За даними слідства, смерть настала внаслідок падіння з 13-метрової висоти. Підозрюваного українця, який проживає в Монако понад 30 років, затримали 26 жовтня та взяли під варту.

Під час допиту він заперечив свою причетність до загибелі де Массі.

Джерело: Le Figaro.

За даними джерел у правоохоронних органах, напередодні загибелі члена князівської родини бачили п'яним біля нічного клубу у супроводі іншого чоловіка. Князь Альбер II та княгиня Шарлен висловили потрясіння його смертю. Антуан де Массі був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III, батька Альбера II.

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