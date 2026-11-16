Губернатор Каліфорнії відвідав Львів та оголосив про пакет медичної допомоги Україні

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Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом під час робочого візиту до Львова 15 листопада оголосив про передачу Україні гуманітарного вантажу для медичних закладів, до якого увійдуть електрогенератори, мобільний медичний пункт на 50 ліжок, понад 1300 лікарняних ліжок та 11 мільйонів бинтів.

«Народ України не обирав цієї війни. Він вирішив захищати свою свободу, свою демократію та своє право самостійно визначати своє майбутнє. Його мужність надихнула вільний світ. На це слід відповісти незмінною підтримкою», — заявив американський політик.

Він також у межах поїздки також вшанував пам'ять полеглих українських воїнів, оглянув реабілітаційний центр для поранених та відвідав підприємства оборонних технологій.

Джерело: заява на сайті губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Британський принц Гаррі неоголошено відвідав Львів, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.

Британський принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.

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