Іван Вигівський закликав Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський звернувся до Верховної Ради із закликом підвищити штрафи за перевищення швидкості на дорогах. Він вважає, що чинні суми стягнень недостатньо впливають на водіїв і не сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху.

Міністр звернув увагу на те, що нинішній штраф за перевищення швидкості фактично дорівнює вартості кількох чашок кави. На його думку, така сума не є ефективним стримувальним чинником для порушників.

«Я вкотре прошу вас не відкладати питання безпеки на дорогах. На жаль, два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави», – наголосив Вигівський.

Про це повідомлялося під час виступу Вигівського у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Нагадаємо, найближчим часом на дорогах України знову запрацюють патрульні автомобілі «Фантом», які використовують для виявлення водіїв, що порушують правила дорожнього руху. Повернення спеціальних машин очікується вже у серпні 2026 року.

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