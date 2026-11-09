Календар грибника на 9–15 листопада 2026: де і які гриби шукати

У середині листопада осінній грибний сезон в Україні наближається до свого завершення, проте погода все ще дарує можливість для тихого полювання. Перші нічні приморозки та прохолодні тумани остаточно змінюють видовий склад лісових знахідок, залишаючи простір лише для найстійкіших і найморозостійкіших видів.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 9 по 15 листопада характеризується подальшим зниженням середньодобової температури та високою ранковою вогкістю. Така погода створює сприятливі умови для розвитку виключно пізніх видів грибів, які адаптовані до холодного середовища.

Головні правила безпеки та успіху цього тижня

Збирайте гриби вдень через коротку тривалість світлового дня та ранкові тумани, вирушаючи до лісу з появою першого сонця.

Уважно перевіряйте стан знахідок під час приморозків, оскільки підмерзлі плодові тіла при розморожуванні починають швидко розкладатися.

Шукайте гриби під опалим листям, на пнях та біля коріння дерев, де земля довше зберігає мікрокліматичне тепло.

Що шукати в лісі з 9 по 15 листопада

1. Зимові опеньки (фламуліна). Зимові опеньки стають головними господарями лісу в середині листопада. Вони ростуть на валежнику, пнях та стовбурах листяних дерев і не бояться навіть мінусових температур, що робить їх основною здобиччю для грибників у цей період.

2. Гливи. Зниження температури активізує ріст гливи звичайної. Цей гриб росте великими ущільненими гронами на стовбурах похилених або сухостійких листяних дерев і чудово підходить для гасіння та консервації.

3. Пізні рядовки. У хвойних та мішаних лісах на піщаних ґрунтах продовжують траплятися колонії рядовки фіолетової та сірої. Вони мають щільну структуру і витримують перші серйозні похолодання, проте вимагають обов'язкового тривалого відварювання.

4. Їжовики жовті. У хвойних і мішаних лісах серед моху та опалого хвойного голчастого покриву все ще можна знайти міцні їжовики, які вирізняються відмінною стійкістю до низьких температур.

Грибний календар по днях тижня на період із 9 по 15 листопада:

9 листопада (понеділок) — Початок тижня, низькі ранкові температури: огляд листяних лісів на наявність зимових опеньків.

10 листопада (вівторок) — Вогкий день: похід до хвойних масивів та узлісь за пізніми рядовками.

11 листопада (середа) — Осінні тумани: пошук глив на старих пнях та повалених деревах.

12 листопада (четвер) — Прохолодне повітря: перевірка колоній зимового опенька на листяних деревах.

13 листопада (п'ятниця) — Зниження нічних показників термометра: збір стійких видів грибів та ретельний огляд на предмет заморожування.

14 листопада (субота) — Вихідний день, активне полювання: збір рядовок і глив у прихованих від вітру місцях лісу.

15 листопада (неділя) — Завершення тижня: підбиття підсумків пізньоосьового сезону та фінальний збір грибів для домашніх заготовок.

Нагадування про безпеку: навіть у листопаді слід зберігати максимальну пильність, оскільки окремі неїстівні види зберігають плодові тіла до сильних холодів. Збирайте виключно ті гриби, у безпечності яких ви повністю переконані.

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