Командира російського взводу судитимуть за тортури цивільних на Херсонщині

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно командира розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури військовому інкримінують жорстоке поводження з цивільними та інші порушення законів і звичаїв війни – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, влітку 2023 року 33-річний командир взводу був одним із військовослужбовців, які забезпечували окупаційний режим на лівобережжі Херсонщини.

Після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС він разом з іншими окупантами патрулював затоплені Олешки на моторному човні.

Під час одного з патрулювань російські військові незаконно затримали двох місцевих жителів. Обидва чоловіки були цивільними, не мали зброї та не брали участі в бойових діях.

Потерпілих доправили до квартири на дев’ятому поверсі багатоповерхівки, де протягом 10 днів утримували в нелюдських умовах. Чоловіки не отримували достатньої кількості їжі та води й не мали можливості задовольняти санітарні потреби.

Від одного з незаконно затриманих командир російського взводу вимагав інформацію про місцевих волонтерів і відомості щодо його племінника.

Потерпілого щодня піддавали жорстоким допитам. Його били та катували електричним струмом: дроти під’єднували до пальців, а для посилення больових відчуттів під ноги клали вологу ганчірку.

Під час одного з допитів обвинувачений накидав чоловікові на шию електричний кабель і душив його до втрати свідомості.

Іншого цивільного окупанти звинуватили у фіксації вогневих позицій російської армії. Під тортурами від нього намагалися отримати інформацію про способи передавання відомостей Силам оборони України.

Чоловіка систематично катували електричним струмом і били по всьому тілу. Унаслідок знущань він отримав численні тяжкі травми, зокрема:

переломи 11 ребер, грудини та щелепи;

забої легень;

опіки.

Через відсутність медичної допомоги рани інфікувалися, у потерпілого розвинулася гангрена. Зрештою це призвело до ампутації пальця на руці.

Обох цивільних звільнили лише наприкінці червня 2023 року.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі УСБ України в Херсонській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники ГОР 79 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Обвинувальний акт щодо командира російського розвідувального взводу вже скеровано до суду. Його дії кваліфікували як жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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