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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що цілі Москви у війні проти України залишаються незмінними, а скасування так званих обмежень прав російськомовного населення має відбутися негайно і не може бути предметом переговорного торгу. Про це він сказав журналістам за підсумками 21-го Східноазійського саміту в Манілі.

Він також виступив категорично проти можливого розміщення в Україні міжнародних стабілізаційних сил. За словами Лаврова, поява таких підрозділів на українській території означатиме прямий вступ європейських держав у війну.

Крім того, російський дипломат розкритикував європейські країни за прагнення долучитися до обговорення майбутньої архітектури безпеки, заявивши, що Європа намагається будувати її проти Росії. Водночас він припустив, що європейські держави зрештою доведеться залучити до формування нової системи безпеки в регіоні, але додав, що Москва не отримувала офіційних сигналів про готовність президента Франції Еммануеля Макрона представляти Європу на переговорах.

Джерело: Видання «Главком».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України.

Тим часом очільницю дипломатії ЄС Каю Каллас не включили до команди, яка представлятиме Європу на переговорах між Україною та росією. Водночас вона намагається визначити свою роль у процесі та бере участь у підготовці переговорного мандата.

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