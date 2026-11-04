Литва депортує трьох українців за зйомку стратегічних об'єктів

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Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що трьох громадян України, які виконували завдання російських спецслужб, визнано загрозою національній безпеці країни через збір інформації та фільмування стратегічних об'єктів.

За даними Департаменту державної безпеки Литви, зібрані дані могли використовуватися для організації диверсій та саботажу. Очільник МВС зазначив, що вербування здебільшого відбувалося через месенджери за грошову винагороду, та підкреслив, що подібна діяльність є несумісною із законним перебуванням у країні, тому щодо фігурантів ухвалено рішення про видворення.

Джерело: Delfi.

Литовська поліція заявила про зв’язок між спробами підпалів інфраструктури Starlink у Польщі, Литві та Болгарії. Слідчі вважають, що за цими випадками може стояти одна диверсійна група. Такого висновку дійшли під час розслідування спроби підпалу супутникових антен у Вільнюсі.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за зростанням кількості спроб незаконно перетнути латвійський кордон із Білорусі стоїть «вище керівництво російської мафії».

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