Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито не причетна до нападу Росії на Україну та не надавала Москві жодних військових баз для здійснення атак. Під час виступу він знову скористався картою, щоб аргументувати свою позицію.

"Я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. У Брестській та Гомельській областях проходили навчання Білорусі та Росії. Це були планові навчання у 2022 році. Після їх завершення російські війська мали залишити територію Білорусі", - розповів він.

Лукашенко зазначив, що США попереджали, що може початися війна, і повідомляли Україну про концентрацію військ біля кордонів, і додав, що "не вірив, що таке може статися".

"Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Війська з Бреста вивели, а ті, що залишалися в інших районах, чомусь повернули на Київ і вирішили наступати через нього. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни", - підкреслив диктатор.

Він заявив, що не знав про її початок, і Генштаб Росії його про це не інформував.