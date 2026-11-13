Майже кожен третій покупець повернув iPhone Duo: названо головні недоліки

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Майже третина покупців складаного смартфона iPhone Duo вирішила повернути його до магазину. Про це свідчать результати опитування, у якому взяли участь понад 6000 осіб. Близько 1800 респондентів заявили, що не планують залишати пристрій собі.

Серед причин повернення називають відсутність Face ID, недостатню якість камер і надто крихку конструкцію смартфона.

Серед причин повернення найчастіше згадуються відсутність Face ID і необхідність користуватися Touch ID, камери, які не дотягують до рівня iPhone 18 Pro, та надто крихка конструкція. Декому також не сподобалося, що потрібно щоразу розкладати смартфон, щоб отримати доступ до великого дисплея.

Були й більш незвичайні випадки. Один із користувачів розповів, що під час поїздки до Марокко пісок потрапив у шарнір смартфона. Це сталося після ночівлі в пустелі Сахара. Внутрішній дисплей продовжував працювати, але смартфон перестав повністю розкладатися. Щоб закрити його, доводилося докладати зусиль.

Незважаючи на високий відсоток повернень, журналісти 9to5Mac вважають, що компанії поки що нема про що турбуватися. В ході презентації Apple назвала iPhone Duo наймасштабнішою зміною в історії iPhone з часів виходу оригінальної моделі. Новий форм-фактор вплинув не тільки на конструкцію пристрою, але й на його вагу, пропорції зовнішнього дисплея та звичний сценарій використання.

До цього додається висока вартість пристрою. Тому деякі покупці могли сприймати покупку скоріше як експеримент: спробувати складаний iPhone у повсякденному житті та вирішити, чи підходить їм такий формат. Однак після кількох днів використання ентузіазм у частини власників зник.

На користь Apple свідчить і те, що попит на iPhone Duo виявився настільки високим, що терміни доставки попередніх замовлень уже зсунулися на кінець січня 2027 року. Це може вказувати на сталий високий попит, незважаючи на невдоволення частини перших покупців.

Такі результати показало опитування порталу 9to5Mac.



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