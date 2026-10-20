Мережа ОЛДІ тимчасово закрила магазин у Житомирі через російську атаку

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Магазин будівельних товарів мережі ОЛДІ, розташований на вулиці Вітрука, 9 у Житомирі, тимчасово призупинив роботу внаслідок ворожого обстрілу.

Пресслужба компанії повідомила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі ритейлер працює над якнайшвидшим відновленням діяльності торговельного об'єкта таобіцяє про відкриття повідомити окремо.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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