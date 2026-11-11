Мерц може провести переговори з Путіним після зустрічей в Абу-Дабі

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У Німеччині заявили про можливість телефонної розмови канцлера Фрідріха Мерца з Володимиром Путіним після переговорів щодо війни в Україні в Абу-Дабі.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус повідомив, що до російського президента планують донести досягнуте сторонами розуміння базових принципів майбутніх домовленостей. На цій основі можуть розвиватися подальші переговори.

Раніше Мерц не виключав можливості особистої зустрічі з Путіним, зокрема під час грудневого саміту G20 у Маямі.

Джерело: уряд Німеччини (заява речника Штефана Корнеліуса)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що говорити про можливу участь Володимира Путіна в саміті «Групи двадцяти» поки зарано. Таким чином, питання його поїздки до Маямі залишається відкритим, як і ймовірність зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Раніше Мерц і Трамп домовилися про якнайшвидше завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

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