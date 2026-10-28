Міськрада Кривого Рогу закликала Лакшмі Міттала не зупиняти меткомбінат

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Криворізька міська рада на сесії 28 жовтня ухвалила офіційне звернення до індійського мільярдера та співвласника ArcelorMittal Лакшмі Міттала з проханням переглянути рішення щодо повної зупинки та консервації підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Ініціатором звернення виступив виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул. Депутатський корпус наголосив, що дізнався про плани консервації містоутворюючого комбінату зі ЗМІ, без попередніх консультацій із місцевою владою.

У документі підкреслюється, що зупинка підприємства загрожує втратою доходів для близько 17 тисяч працівників та їхніх родин. Окрім того, міська рада застерегла про катастрофічні екологічні ризики в разі припинення належного технічного обслуговування хвостосховищ, дамб і технологічних систем відведення шахтних вод.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

Найбільший металургійний комбінат України ArcelorMittal Кривий Ріг починає підготовку до повної зупинки виробничих процесів і консервації промислових об’єктів. Протягом наступних двох місяців підприємство планує безпечно зупинити виробництво, а надалі зберегти обладнання та інші активи до моменту, коли роботу можна буде відновити. Таке рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які завдали значної шкоди підприємству.

Уранці 17 жовтня російські війська вп’яте атакували металургійний комбінат «Запоріжсталь» у Запоріжжі. По підприємству випустили шість балістичних ракет, які пошкодили внутрішню енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також виробничі майданчики доменного виробництва.

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