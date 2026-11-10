Міжнародна робоча група з людського виміру відновила діяльність, — Лубінець

0:00 / 0:00

Після перерви з травня відновила роботу міжнародна Робоча група з людського виміру. У її 14-му засіданні взяв участь 91 учасник — це рекордна кількість за всю історію діяльності групи. Серед присутніх були представники 48 дипломатичних місій, зокрема 19 послів, а також 16 міжнародних організацій.

«Після перерви з травня ми відновили роботу Робочої групи з людського виміру. Разом зі співголовами – Послом Канади Тамарою Мовгінні та Послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном – обговорили з міжнародними партнерами найгостріші гуманітарні виклики та спільні дії для їх подолання», – написав омбудсман у Telegram у вівторок.

Однією з головних тем зустрічі стало звільнення українців, які перебувають у російському полоні. За словами Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 9 996 українських громадян.

Водночас для пошуку ефективних рішень і звільнення решти полонених необхідно активніше залучати міжнародних партнерів. Це питання також було серед ключових під час Другої міжнародної конференції «Шляхи до миру» в Торонто.

«Однією з головних тем стало повернення українців із російського полону. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 9 996 наших громадян. Водночас для пошуку рішень і звільнення наших людей необхідно активніше залучати міжнародних партнерів. Ці питання також були в центрі уваги Другої міжнародної конференції "Шляхи до миру" в Торонто», – зазначив Лубінець.

Окрему увагу учасники приділили поверненню дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила.

За даними омбудсмана, у межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 798 українських дітей.

Також розширюється Міжнародна коаліція за повернення українських дітей. Нещодавно її 53-м учасником стала Словаччина.

Ще однією темою обговорення став досвід гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Дмитро Лубінець розповів про переговори за посередництва першої леді США Меланії Трамп, погодження режиму тиші та організацію повернення людей.

За його словами, важливим результатом стало те, що міжнародні партнери почули безпосередні свідчення людей, які пережили російську окупацію.

«Також поділився досвідом гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині: від переговорів за посередництва Першої леді США Меланії Трамп до погодження режиму тиші та організації повернення людей. Важливо, що партнери почули безпосередні свідчення тих, хто пережив окупацію.

За результатами цієї гуманітарної місії ми ухвалили рішення про створення на базі Офісу омбудсмана Центр повернення цивільних громадян України. Він має об'єднати роботу відповідних інституцій, допомагати встановлювати місцеперебування незаконно утримуваних і зниклих безвісти людей та забезпечувати підтримку їм і їхнім родинам. Закликав міжнародних партнерів долучитися до розвитку цього Центру», – розповів Лубінець.

Новий Центр повернення цивільних громадян України планують створити на базі Офісу омбудсмана. Його завданням стане координація роботи відповідних установ, пошук незаконно утримуваних і зниклих безвісти українців, а також допомога їм та їхнім родинам.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про свою розмову з першою леді США Меланією Трамп під час зустрічі в Білому домі. Він подякував їй за участь у гуманітарній місії в Олешках і попросив не зупиняти допомогу Україні. За словами омбудсмена, тисячі українців досі чекають на можливість виїхати з окупації або повернутися додому.

Читай нас у