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На Львівщині правоохоронці встановили двох школярів, які чіплялися за зовнішні конструкції електропоїзда «Львів — Трускавець» та каталися таким чином під час руху. Небезпечну поїздку хлопці зняли на відео та опублікували в соцмережах.

Інцидент виявили 25 листопада під час моніторингу соціальних мереж. Інспекторка Служби освітньої безпеки Дрогобицького районного відділу поліції натрапила на відео та встановила причетних до порушення.

Зачеперами виявилися двоє учнів однієї зі шкіл Дрогобича віком 12 та 14 років. З ними правоохоронці провели профілактичні бесіди, пояснивши смертельну небезпеку таких розваг.

На батьків обох підлітків склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП — невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф.

У поліції закликають батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати небезпеку зачепінгу, адже падіння з потяга або ураження електричним струмом можуть призвести до смертельних наслідків.

Джерело: Поліція Львівської області.

Поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків трьох неповнолітніх зачеперів з Києва, які каталися на трамваях та електропотязі.

У Львові поблизу залізничної станції «Рясне-2» 13-річний хлопець зазнав ураження електричним струмом і дістав сильні опіки, коли піднявся на дах вагона-цистерни, щоб зробити селфі. Після удару струмом підліток впав на землю. Наразі він перебуває в реанімації, його життю нічого не загрожує.

У селі Верба, що в Дубенському районі Рівненськоїобласті, двоє хлопців віком 14 і 15 років зазнали удару струмом після того, як вони вилізли на дах вантажного поїзда, що стояв на станції.

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