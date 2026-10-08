На Миколаївщині аграрії втрачають тонни овочів через відсутність збуту

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У Миколаївській області фермери опинилися у скрутному становищі та змушені залишати на полях або утилізувати значну частину вирощеного врожаю помідорів і цибулі. Головними причинами втрати продукції стали відсутність стабільних ринків збуту, проблеми з реалізацією через торговельні мережі та знищення регіональних переробних потужностей.

Зокрема, через зупинку та руйнування місцевих підприємств, серед яких завод «Сандора», аграрії позбавлені можливості здавати томати на переробку. Через настання осіннього холоду та дощів якісний овоч швидко псується просто неба. Схожа ситуація спостерігається і з урожаєм цибулі, тонни якої змушені викидати через брак покупців.

Залишена напризволяще частина врожаю цибулі (фото: facebook.com/Роман Щасливий)

Про це повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на місцеві джерела та публікації агрономів.

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