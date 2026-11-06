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На Подолі перекриватимуть Набережно-Лугову через ремонт – карта

UA NEWS 06 Листопада 2026 21:59
На Подолі перекриватимуть Набережно-Лугову через ремонт – карта
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У Подільському районі столиці 8 та 9 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Набережно-Луговою через проведення ремонтних робіт. 

За даними Київської міської державної адміністрації, фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління працюватимуть на ділянці від вулиці Оболонської до вулиці Оленівської. У комунальній корпорації «Київавтодор» попросили вибачення за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати транспортні обмеження під час планування своїх маршрутів.

Джерело: КМДА.

У разі одночасного обмеження автомобільного руху всіма мостами Києва водіям доведеться користуватися об'їзними маршрутами через греблі Київської та Канівської ГЕС. Залежно від напрямку руху та обраної переправи поїздка може суттєво подовжитися.

У Києві посадовиця Київавтодору отримала підозру у збитках через неякісний ремонт доріг.

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