На Сумщині російський дрон атакував ферму, загинула 31-річна працівниця

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Російський безпілотник прицільно атакував ферму в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали.

Жінка перебувала в епіцентрі вибуху. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.

Двох постраждалих доправили до лікарні. За попередніми даними, вони дістали нетяжкі травми. Також унаслідок атаки загинули та постраждали тварини.

На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Про це повідомляє начальника Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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