Невістка Ющенко розповіла про свій новий прихисток від війни
Рестораторка, бізнесвумен та невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Ющенко повідомила, як її родина долає наслідки стресу від постійних російських обстрілів. За словами блогерки, основним місцем відновлення та тимчасового перепочинку з початку повномасштабного вторгнення для них стали Карпати.
Дружина Андрія Ющенка зазначила, що регулярні поїздки до гірського регіону допомагають родині емоційно відновлюватися від воєнних подій.
Ющенко розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Карпати «врятували» її родину від війни. Зокрема, сім'я Ющенків зупиняється в одному з готелів у горах. «Це місце врятувало нас від війни і продовжує це робити … Чудові Карпати та її гори …Моя маленька Швейцарія…» – зазначила Ющенко.
Олена Ющенко з 2018 року перебуває у шлюбі із сином експрезидента, з яким у 2022 році вони виховують спільного сина, а також займається розвитком власного бренду одягу та блогінгом.
Джерело: допис в інстаграмі Олени Ющенко.
Раніше у столиці за організації Олени Ющенко відбувся збір коштів на дрони для ЗСУ за підтримки артистів, дизайнерів та небайдужих людей.
Також у центрі Києва відбувся 16-ий благодійний концерт «Твій вихід у світ». Організаторки Олена Ющенко та Катерина Кропива разом із фондом «Мамине серце» збирали кошти захисникам Маріуполя, бригаді спеціального призначення «Азов», для покупки приладів нічного бачення та зарядних станцій.