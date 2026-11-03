Невістка Ющенко розповіла про свій новий прихисток від війни

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Рестораторка, бізнесвумен та невістка третього президента України Віктора Ющенка Олена Ющенко повідомила, як її родина долає наслідки стресу від постійних російських обстрілів. За словами блогерки, основним місцем відновлення та тимчасового перепочинку з початку повномасштабного вторгнення для них стали Карпати.

Дружина Андрія Ющенка зазначила, що регулярні поїздки до гірського регіону допомагають родині емоційно відновлюватися від воєнних подій.

Ющенко розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Карпати «врятували» її родину від війни. Зокрема, сім'я Ющенків зупиняється в одному з готелів у горах. «Це місце врятувало нас від війни і продовжує це робити … Чудові Карпати та її гори …Моя маленька Швейцарія…» – зазначила Ющенко.

Олена Ющенко з 2018 року перебуває у шлюбі із сином експрезидента, з яким у 2022 році вони виховують спільного сина, а також займається розвитком власного бренду одягу та блогінгом.

Джерело: допис в інстаграмі Олени Ющенко.

Раніше у столиці за організації Олени Ющенко відбувся збір коштів на дрони для ЗСУ за підтримки артистів, дизайнерів та небайдужих людей.

Також у центрі Києва відбувся 16-ий благодійний концерт «Твій вихід у світ». Організаторки Олена Ющенко та Катерина Кропива разом із фондом «Мамине серце» збирали кошти захисникам Маріуполя, бригаді спеціального призначення «Азов», для покупки приладів нічного бачення та зарядних станцій.

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