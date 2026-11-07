Німеччина більше не може передавати Україні системи Patriot, - Пісторіус

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.



За словами Пісторіуса, Берлін наразі не може поповнити власні запаси після передавання Україні наявних систем.

"Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо поповнити; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо", - заявив міністр.

Він наголосив, що тепер інші держави мають взяти на себе більшу частину зобов’язань щодо постачання Україні систем Patriot.

Про це інформує німецьке видання Focus.

Нагадаємо, що 4 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив прискорення постачання ракет PAC-2 німецького виробництва до систем Patriot на тлі хронічного дефіциту перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

США продовжують без затримок постачати Україні ракети для систем ППО Patriot та озброєння в межах ініціативи PURL, яке фінансують європейські союзники.

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