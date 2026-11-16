Окупанти стверджують про часткове відновлення руху по Кримському мосту
Заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін повідомив про відновлення руху легкового та пасажирського транспорту по автомобільній частині Кримського мосту в реверсивному режимі.
«Для відновлення зібрали проектувальників і будівельників і досвід відновлення мосту у них вже є», — написав російський віцепрем'єр у своєму телеграм-каналі, пообіцявши подальше забезпечення курсування автомобілів та пасажирського транспорту через переправу.
Джерело: телеграм-канал Марата Хуснулліна.
16 листопада Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.
У Путіна відреагували на удари ЗСУ по Кримському мосту і визнали пошкодження.
Представники окупаційної адміністрації на півострові очікують нових атак і скаржаться на нестачу засобів протиповітряної оборони. За даними партизанського руху «Атеш», вони також висловлюють невдоволення діями Москви.