Окупанти стверджують про часткове відновлення руху по Кримському мосту

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Заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін повідомив про відновлення руху легкового та пасажирського транспорту по автомобільній частині Кримського мосту в реверсивному режимі.

«Для відновлення зібрали проектувальників і будівельників і досвід відновлення мосту у них вже є», — написав російський віцепрем'єр у своєму телеграм-каналі, пообіцявши подальше забезпечення курсування автомобілів та пасажирського транспорту через переправу.

Джерело: телеграм-канал Марата Хуснулліна.

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