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Окупанти стверджують про часткове відновлення руху по Кримському мосту

UA NEWS 16 Листопада 2026 19:47
Окупанти стверджують про часткове відновлення руху по Кримському мосту
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Заступник голови уряду рф Марат Хуснуллін повідомив про відновлення руху легкового та пасажирського транспорту по автомобільній частині Кримського мосту в реверсивному режимі

«Для відновлення зібрали проектувальників і будівельників і досвід відновлення мосту у них вже є», — написав російський віцепрем'єр у своєму телеграм-каналі, пообіцявши подальше забезпечення курсування автомобілів та пасажирського транспорту через переправу.

Джерело: телеграм-канал Марата Хуснулліна.

16 листопада Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

У Путіна відреагували на удари ЗСУ по Кримському мосту і визнали пошкодження.

Представники окупаційної адміністрації на півострові очікують нових атак і скаржаться на нестачу засобів протиповітряної оборони. За даними партизанського руху «Атеш», вони також висловлюють невдоволення діями Москви.

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