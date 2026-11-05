Окупанти завдали 78 ударів по енергосистемі України за останні три доби
Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська здійсники 78 масованих ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти системи передачі електроенергії, повідомила 5 листопада компанія ДТЕК.
Ворог постійно змінює тактику та збільшує інтенсивність обстрілів, що спричиняє серйозні пошкодження обладнання, відновлення якого вимагає значного часу й зусиль. Ліквідація наслідків атак ускладнюється постійними повітряними тривогами та ризиком повторних ударів рф, проте ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі.
Джерело: ДТЕК.
Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.
5 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Під час дії обмежень погодинні графіки відключень не застосовуватимуться.
У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням.