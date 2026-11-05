Окупанти завдали 78 ударів по енергосистемі України за останні три доби

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Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська здійсники 78 масованих ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти системи передачі електроенергії, повідомила 5 листопада компанія ДТЕК.

Ворог постійно змінює тактику та збільшує інтенсивність обстрілів, що спричиняє серйозні пошкодження обладнання, відновлення якого вимагає значного часу й зусиль. Ліквідація наслідків атак ускладнюється постійними повітряними тривогами та ризиком повторних ударів рф, проте ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі.

Джерело: ДТЕК.

Нагадаємо, що 5 листопада вранці у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла.

5 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Під час дії обмежень погодинні графіки відключень не застосовуватимуться.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру сьогодні, 5 листопада, виникли перебої з водопостачанням.

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