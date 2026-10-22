+13° Київ +15° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.04 € 50.61 zł 11.58
$ 45.04 € 50.61 zł 11.58
+13° Київ +15° Варшава +8° Вашингтон
Головне Події

Ольга Сумська показала, як ховалася під час нічної атаки Росії на Київ

UA NEWS 22 Жовтня 2026 13:12
Ольга Сумська показала, як ховалася під час нічної атаки Росії на Київ
0:00 / 0:00

Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська показала, як пережила російську атаку на Київ у ніч проти 22 жовтня. 

«Страшна ніч», – підписала Сумська одне з опублікованих відео.

На кадрах чути вибухи, на які актриса емоційно реагує, повторюючи: «Боже, Боже». У цей момент Ольга Сумська тримає на руках одну зі своїх собак.

image

Публікація артистки передає атмосферу тривожної ночі, яку пережили жителі столиці під час російської атаки.

Артистка опублікувала емоційні кадри в Instagram-stories.

Раніше українська акторка Ольга Сумська опинилася в епіцентрі вибухів під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня. Напередодні свого 60-річчя артистка разом із чоловіком, актором Віталієм Борисюком, ховалася в укритті та переживала найпотужнішу фазу обстрілу.

Ольга Сумська здивувала шанувальників кардинальною зміною образу. Акторка приміряла коротке темне каре та ефектний макіяж, перевтілившись у справжню голлівудську кінодіву.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток