Організатора організатора схеми сірого імпорту на Чернівецькій митниці

Перед судом постане співорганізатор злочинної організації, діяльність якої на Чернівецькій митниці завдала державі майже 290 млн грн збитків через незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту. Наразі обвинувачений перебуває в розшуку.

До складу угруповання входили чинні та колишні посадовці митниці, зокрема її колишній начальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також підприємці. Зловмисники організували ввезення з Туреччини через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів — одягу, взуття та аксесуарів — під виглядом порожнього транспорту або дешевших товарів прикриття, таких як тканина, ДСП чи цегла.

Керівництво митниці за підробленими документами забезпечувало позачерговий пропуск вантажівок без митного огляду. Після перетину кордону транспорт прямував на склади, де дорогу продукцію вивантажували для подальшого збуту, а натомість завантажували товари прикриття, з якими фури прибували на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених митних платежів.

Джерело: НАБУ.

Колишнього заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці судитимуть за організацію схеми незаконного ввезення в Україну мобільних телефонів та іншої техніки в обхід митного контролю.

Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрилина «відкатах» за безмитне ввезення ювелірних виробів. За свої послуги він отримав хабар у 15 000 доларів США.

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