Петер Мадяр підтримав якнайшвидший перехід Угорщини на євро – Bloomberg

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Очільник уряду Угорщини Петер Мадяр та міністр фінансів Андраш Карман заявили про підтримку якнайшвидшого приєднання країни до Єврозони.

Спілкуючись із журналістами в Будапешті, Мадяр не назвав конкретної дати переходу на єдину валюту, зазначивши: «Що раніше, то краще». За його словами, це сприятиме «ціновій стабільності та передбачуваності», а також піде на користь усій економіці через зниження вартості запозичень, зокрема за іпотечними кредитами.

Політик заявив, що Угорщині слід спочатку увійти до «зали очікування» ERM-2, а надалі перейти на євро за умови підтримки голосуванням. Заяви лунають після представлення проєкту бюджету на 2027 рік, де окреслено шлях до виконання критеріїв ЄС щодо дефіциту до 2030 року. Крім того, урядовці деталізували плани щодо боротьби з неефективними витратами та корупцією для оптимізації держапарату. Після цих заяв угорський форинт відновив частину втрачених протягом дня позицій.

Джерело: Bloomberg.

Раніше Петер Мадяр розкритикував заяви Віктора Орбана щодо нового антикорупційного органу Угорщини. Чинний прем’єр заявив, що висловлювання Орбана можуть розцінюватися як «насильство щодо державного службовця».

Угорщина відновила доступ до низки українських новинних сайтів, які були заблоковані у відповідь на взаємні обмеження з боку Києва. Рішення стало кроком до часткового розблокування інформаційного обміну між країнами після медійного конфлікту.

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