Польський завод Cersanit на Житомирщині повністю припинив роботу через удари рф

0:00 / 0:00

Польська група Cersanit повністю зупинила виробництво на своєму підприємстві у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронами, що сталися в ніч із 11 на 12 вересня та у ніч проти 16 жовтня.

Як повідомив CEO компанії Збислав Адам Кровяк, унаслідок обстрілів суттєво пошкоджено будівлю заводу та ключові елементи технологічних ліній. Під час атак на щастя обійшлося без постраждалих.

Виробництво зупинили через масштабні руйнування та неможливість гарантувати безпеку персоналу в умовах частих повітряних тривог, перебоїв з електропостачанням і падіння напруги. Завод у Звягельському районі працював із 2007 року та є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки й сантехніки під брендами Cersanit та Opoczno, забезпечуючи роботою близько 1000 осіб.

Джерело: Forbes Ukraine.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Читай нас у