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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав ініціативу щодо пов’язання переговорів про наступний багаторічний бюджет Європейського Союзу з подальшою фінансовою підтримкою України, заявивши про це після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі 26 листопада 2026 року.

За словами Міхала, на Україну попереду чекає надзвичайно складна зима, тож Київ має отримати гарантії подальшої допомоги від європейських партнерів.

Очільник естонського уряду також застеріг держави Євросоюзу від подальшого скорочення оборонних видатків на тлі посилення російської гібридної війни. Аналогічного підходу щодо пов’язання багаторічного бюджету ЄС із фінансуванням України дотримуються Нідерланди та Німеччина.

Джерело: Главком.

Лідери Європейського Союзу розраховують ухвалити остаточне рішення щодо нового кредиту для України обсягом €45 млрд, а також затвердити багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки під час саміту 17–18 грудня.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

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