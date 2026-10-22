ПриватБанк запустив відкритий банкінг в застосунку та у вебверсії для бізнесу

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ПриватБанк упровадив систему відкритого банкінгу Open Banking у застосунку Приват24 та вебверсії Приват24 для бізнесу для безпечного управління фінансами з кількох установ в єдиному інтерфейсі.

За згодою користувачів у Приват24 можна додавати рахунки інших банків, переглядати баланси, історію операцій, здійснювати перекази та поповнювати картки, а фізичні особи-підприємці отримали змогу контролювати операційні витрати та проводити платежі за всіма бізнес-рахунками.

Наразі до системи можна підключити рахунки АТ Універсал Банк зокрема monobank, АТ ПУМБ, АТ А-Банк та АТ КБ Глобус, а фінустанова продовжує працювати над розширенням переліку партнерів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Раніше державний ПриватБанк заявив, що планує розвивати цифровий банкінг. Штучний інтелект вже працює у застосунку банку.

Нагадаємо, що ПриватБанк видає держдопомогу на генератори.

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