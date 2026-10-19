Д-р Роберт Мюллер очолює дипломатичне представництво Австрії в Україні з травня 2025 року. Доктор історичних наук та випускник Віденської дипломатичної академії, він має за плечима багатий досвід роботи в Нью-Йорку, Берні, Женеві, Брюсселі та представництві НАТО, спеціалізується на питаннях Східної Європи, роззброєння та захисту прав людини.

У розмові з журналістом Скоттом Дугласом Джейкобсеном австрійський посол Роберт Мюллер прокоментував інцидент із затриманням та наступним звільненням двох українських журналістів в Австрії. Д-р Мюллер розповів про хід офіційного розслідування, рівень наданої консульської та юридичної підтримки, а також пояснив, чому під час висвітлення делікатних справ за участі держорганів важливо консультуватися з офіційними дипломатичними джерелами та користуватися перевіреною інформацією.



Затримання та поточні розслідування



Скотт Дуглас Джейкобсен: Перше запитання ґрунтується на тому, що серед чотирьох українців, затриманих австрійськими властями за підозрою у шпигунстві, було двоє українських журналістів.

Яким був результат? За словами цих двох журналістів, вони розслідували місцеперебування колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. Що ви можете сказати щодо цих затримань та звинувачень, висунутих на той час?

Посол Роберт Мюллер: Я можу лише підтвердити те, що публічно заявив міністр внутрішніх справ: загалом було тимчасово затримано чотирьох українців. Двоє із затриманих — українські журналісти, і обох на даний момент вже відпустили. Наскільки мені відомо, розслідування все ще триває, і нам доведеться чекати на його результати та офіційні заяви.

Це все, що я можу сказати. З подальшими запитаннями прошу звертатися до прес-служби Міністерства закордонних справ у Відні. Вони перебувають у контакті з Віденською прокуратурою, яка займається цими справами.

Консульська допомога та правова підтримка



Скотт Дуглас Джейкобсен: Останнє запитання з цього приводу. Що повинні робити, згідно зі стандартною процедурою, особи, які побоюються зіткнутися з цією проблемою — чи то австрійці, чи то українці — щоб отримати дипломатичну допомогу? Щодо публічних повідомлень: що можна, а що не можна говорити, і що є дипломатично відповідальним?

Посол Роберт Мюллер: Люди, які працюють, проживають або перебувають транзитом в інших країнах. Якщо вони потрапляють у конфлікт із законом, їм слід звернутися до своїх посольств або консульств, скористатися консульськими послугами, а в окремих випадках — звернутися за юридичною допомогою. Саме таку пораду ми надали в цьому випадку, і її було дотримано.

У цих випадках консульська допомога була надана швидко. Це також загальна порада, яку ми даємо громадянам Австрії, адже люди потребують консульських послуг у всьому світі й у будь-який час. У нас також є випадки тут, в Україні, коли ми надаємо консульські послуги австрійцям, які їх потребують.

Офіційні джерела та межі публічної інформації



Скотт Дуглас Джейкобсен: Я поставлю ще одне запитання. Ви згадали про ЗМІ та прес-служби. Коли люди звертаються до цих офіційних джерел, у чому полягають їхні сильні сторони та обмеження? Інформація є авторитетною, але, як ви зазначили раніше, існують межі того, що можна сказати.

Посол Роберт Мюллер: Як ви, будучи журналістом, добре знаєте, інформація завжди залежить від ваших джерел, чи не так?

Залежно від того, з ким ви розмовляєте, це матиме великий вплив на вашу статтю або висновки, які ви з неї зробите. В ідеалі ви завжди повинні вислухати всі сторони історії. Звичайно, складніше отримати всебічну та збалансовану картину, якщо лише одна сторона, з будь-яких причин, зацікавлена у наданні інформації, тоді як інша сторона дуже обмежує доступ до інформації.

Дипломатично-правовий хаб



Автор: Скотт Дуглас Джейкобсен — координатор організації «Diplomatic Legal Hub», а також канадський журналіст, видавець, редактор та інтерв’юер, чиї роботи присвячені дипломатії, праву, правам людини, науці, секуляризму, культурі та сучасним міжнародним відносинам.

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